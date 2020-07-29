نائب: سيطرة قوى وأحزاب سياسية على وزارة الكهرباء أفشل توفير الطاقة للمواطنين

2020/07/29 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، الأربعاء (29 تموز 2020)، إن سيطرة القوى السياسية والأحزاب على وزارة الكهرباء أفشل توفير الطاقة للمواطنين.

وقال المسعودي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لا يوجد اي انخفاض في انتاج الطاقة الكهربائية، على العكس هناك زيادة فيها، لكن المشكلة هي تراكمية، والعراق بحاجة الى معالجات حقيقية في النقل والتوزيع، فهنا المشكلة الاساسية، وليس في الانتاج".

وأضاف، ان "هذا الامر بسبب سوء الادارة والفساد والمحاصصة الحزبية، فسيطرة بعض القوى السياسية على وزارة الكهرباء وسيطرة الاحزاب على شركات الكهرباء، هو سبب فشل توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين".

وأوضح النائب عن سائرون ان "الحل لازمة توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، هو اتخاذ قرار سياسي، بعدم تدخل اي جهة بعمل وزارة الكهرباء".

وكشف الوزير الأسبق للعمل والصناعة، النائب الحالي في البرلمان، محمد شياع السوداني، في وقت سابق، أن الكهرباء مشكلة مزمنة تعتمد على خطة الوزارة في الاستعداد المطلوب سنوياً لمواجهة حرارة الصيف

واوضح "فيما يتعلق بالخدمات بشكل عام، والكهرباء بالتحديد، فإن ذلك يقع على عاتق الحكومة، كونه عملاً تنفيذياً بحتاً، مع أن الكهرباء -مثلما يعرف الجميع- مشكلة مزمنة تعتمد على خطة الوزارة في الاستعداد المطلوب سنوياً لمواجهة حرارة الصيف، حيث يفترض إكمال الصيانة، وتهيئة البدائل من المستلزمات الكهربائية عند حدوث أي عطل أو عارض، فضلاً عن تأمين الوقود، وتنظيم عمل المولدات الأهلية، بصفتها جهة ساندة".

وقال، إن "الذي حصل أن الوزارة السابقة، وبسبب عدم وجود موازنة، لم تستطع القيام بالصيانة وهذه الاستحضارات، وبعد مباشرة الوزارة الجديدة في مطلع مايو (أيار)، كان الوقت متأخراً جداً، وتزامن مع انخفاض حاد في الإيرادات المالية للدولة، مما أضاف تعقيدات جديدة".

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