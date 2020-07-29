اللواء رسول: سنلاحق مستهدفي آمر لواء 29 ونقتص منهم

2020/07/29 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، الأربعاء، أن القوات الأمنية ستلاحق منفذي الاعتداء الذي استهدف آمر لواء 29 في الجيش العراقي، بقضاء هيت غربي البلاد، فيما أشار إلى أن داعش قد يستغل الظروف الجوية وأوقات معينة بتنفيذ هجماته.

وقال رسول في تصريح صحفي، إن "القطاعات الأمنية والأجهزة الاستخبارية تعمل على متابعة وملاحقة مستهدفي الشهيد والصديق آمر لواء 29 فرقة المشاة السابعة، العميد الركن أحمد عبد الواحد الذي استشهد معه ضابط برتبة ملازم وجنديين، إثر اعتداء إرهابي ليلة أمس في قضاء هيت غربي الأنبار".

وأضاف: "قلنا وما زلنا نقول إن بقايا عصابات داعش الإرهابي موجودة وهي تمثل خطرا، لهذا نحن نجري عمليات نوعية واستباقية باستمرار للقضاء على الفلول الإرهابية".

وأشار رسول إلى أن "تنظيم داعش الإرهابي لا يمتلك القدرة لمواجهة القطاعات الأمنية العراقية لذلك يلجأ إلى استهدافها بإطلاق مباشر أو غير مباشر".

وأوضح اللواء، أن "الإطلاق المباشر يُقصد به قناص أو سلاح رشاش بي كي سي والبندقية، وغير المباشر نقصد به الصواريخ والهاونات، وهذا دليل على أن داعش لا يمتلك القدرة اليوم، لكن ممكن أن يستغل بعض الظروف الجوية وأوقات معينة، ونلاحظ أن الهجمتين اللتين استهدفتا آمر لواء 29 يوم أمس، وكذلك آمر اللواء 56 بالجيش العراقي، وقعتا ليلا".





ووجه رسول، "القوات والقطاعات الأمنية بأن تكون حذرة اليوم، وأن تتعامل بشكل دقيق، وتستمر بملاحقة ما تبقى من هذه الفلول الإرهابية وعدم إعطائها الفرصة"، مشيرا إلى أن "هذه الضربة حقق بها داعش الإرهابي نصرا إعلاميا وأوصل رسالة بأنه استهدف قائداً برتبة أمر لواء وهذا ليس أمرا هينا".

وتابع قائلاً: "سنقتص من القتلة ونلاحقهم لحين الوصول لهم والقصاص منهم، ولن نعطيهم المجال أن يبقوا على أرض العراق، نحتاج إلى الوقت لكن سنقضي عليهم تماما".

وأمس الثلاثاء، نعت قيادة العمليات المشتركة، استشهاد ضابطين بهجوم مسلح في قضاء هيت.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "على خطى الشهداء الأبرار، ها هي قواتنا الباسلة تزف شهيداً أخر الا وهو المقاتل البطل العميد الركن أحمد عبد الواحد محمد اللامي أمر اللواء 29 فرقة المشاة السابعة الذي استشهد اثناء تعقبه مجموعة ارهابية".

واضافت، "كما استشهد ضابط برتبة ملازم أول خلال العمل الارهابي الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء على سيطرة الشهيد محمد الكروي في منطقة العكبه بقضاء هيت، كما أسفر هذا التعرض عن إصابة مقاتلين اثنين".وتابعت: "سيبقى شهداء العراق خالدون ومن دمائهم يستلهم الآخرين الشجاعة في الدفاع عن الوطن، الرحمة والخلود لشهداء العراق كافة والشفاء العاجل للجرحى، والخزي والخسران للإرهاب..



إنا لله وإنا إليه راجعون".

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