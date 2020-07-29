كردستان تحدد أيام عطلة عيد الاضحى

2020/07/29 | 13:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت حكومة إقليم كوردستان، الأربعاء، عن عطلة عيد الأضحى المبارك.وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتیار عادل في بيان، ان “عطلة عيد الأضحى ستكون من يوم ٣١ تموز، وإلى يوم الثلاثاء الرابع من اب المقبل”.وبين ان “العطلة تشمل الدوائر الحكومية، على ان تستأنف الدوام يوم الأربعاء المقبل”.

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