تراجع اسعار الذهب عكسياً مع ارتفاع سعر الدولار بسبب اخبار وشيكة من الفيدرالي الامريكي

2020/07/29 | 13:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت اسعار الذهب، الاربعاء، الذهب مع توقف الاتجاه النزولي الدولار لفترة وجيزة وباع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد صعود قياسي، فيما يسود بعض الحذر مع تحول الأنظار إلى اجتماع الفدرالي الأميركي الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يعزز … Readmore

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