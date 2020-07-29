بغداد تعلن انجاز اعادة فرز 757 قطعة ارض سكنية في منطقة النفط بالحسينية

2020/07/29 | 14:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت محافظة بغداد، اليوم الاربعاء، انجاز اعادة فرز 757 قطعة ارض سكنية في منطقة النفط منطقة الحسينية ضمن قضاء الزهور.وقال مدير بلدية الزهور حيدر كريم العبيدي في بيان تلقت "كلكامس برس" نسخة منه، ان" مديرية بلديات المحافظة وبلدية الزهور وحسب توجيهات محافظ بغداد محمد جابرالعطا انجزت هذه الاراضي بعد قيامها بمعالجة الطمر غير النظامي ورفع نحو ١٥ الف متر مكعب من النفايات والانقاض"، لافتا ان "هذا الجهد الخدمي ياتي ضمن حملة تسريع الخدمات التي اطلقها المحافظ للنهوض بالواقع الخدمي لمناطق الاطراف".وبين العبيدي، ان" هذه القطع وضمن محضر مشترك مع البلدية تم تسليمها الى مديرية التسجيل العقاري في الحسينية"، داعيا المواطنين الكرام ممن يملك سندات اراضي الى مراجعة التسجيل العقاري في قضاء الزهور".

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