ذي قار تسجل أربع وفيات و51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/29 | 14:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ذي قارأفاد مصدر طبي، الأربعاء، بتسجيل أربع وفيات و51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة ذي قار.وقال المصدر، إن "المؤسسات الصحية في المحافظة سجلت 4 وفيات من المصابين بفيروس كورونا، وأنه بهذا العدد ارتفع المجموع التراكمي للوفيات في المحافظة الى 468 حالة وفاة منذ ظهور الوباء".وأضاف، أن "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة".وبين المصدر، أن "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة ، بهذا العدد ارتفع المجموع التراكمي للاصابات 6622 اصابة منذ ظهور الوباء".

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