الصحة: ارتفاع درجات الحرارة لم تحدث تغييرا بانتشار كورونا وتتوقع موجة ثانية

2020/07/29 | 14:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..توقعت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، تسجيل موجة جديدة من اصابات كورونا، مبينة أن ارتفاع درجات الحرارة لم تحدث تغير في اعداد المصابين بكورونا وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي في تصريح اوردته وكالة الأنباء العراقية “اطلعت عليه المعلومة إن “أغلب دول العالم تعرضت لموجة ثانية من الفيروس، إلا أن العراق لا زال في الموجة […]

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