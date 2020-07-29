2020/07/29 | 14:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، انتعاش مبكر لمدن الحدود مع عودة نشاط منفذ مندلي مع ايران.وقال مدير ناحية مندلي وكالة(90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” منفذ مندلي الحدودي مع ايران شرق ديالى بدء يعود لوضعه الطبيعي من ناحية التبادل التجاري بين العراق وايران مع تحديد حجم الارساليات بـ250 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتعاش مدن الحدود بسبب “منفذ مندلي” مع ايران.. مئات فرص العمل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتعاش مدن الحدود بسبب “منفذ مندلي” مع ايران.. مئات فرص العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).