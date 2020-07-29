واشنطن تتحدث عن ’’علماء عراقيين’’ يقتفون أثر ملامسي مرضى كورونا لوقف تفشيه

2020/07/29 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أفادت السفارة الأمريكية في بغداد، الأربعاء (29 تموز 2020)، بأن علماء الأوبئة العراقيون، ’’يكّدون’’ بالعمل بشأن اقتفاء أثر الملامسين لمرضى كورونا في العراق.

وقالت السفارة في بيان عبر صفحتها في "فيسبوك"، إن "عُلماءُ الأوبئة العراقيون يكّدون بالعملِ على طرائق بحث في مجالِ إقتفاء أثر مُخالطي المصابين بـ(كورونا)، الامر الذي مِن شأنه ان يُساعدَ في وقفِ إنتشارِ فايروس كوفيد 19 في العراق".

وأضافت أنه "بمبادرةٍ مُشتركةٍ بين الولايات المتحدة والعراق، يَعملُ فريقٌ يضمُ 200 فرداً على مدارِ الساعة تابعٍ لـ (برنامجِ التدريب الميداني على علم الأوبئة في العراق/ I-FETP) على جمعِ وتحليلِ البيانات حول فايروس كوفيد-19 بُغية حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية سواء في الخطوط الأمامية او غيرهم من المواطنين العراقيين".





وتابع بيان السفارة: "تأسسَ (برنامج التدريب الميداني على علم الأوبئة في العراق) في العام 2010 باعتبارهِ جهداً تعاونياً بين وزارة الصحة العراقية ووزارة التعليم العالي العراقية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ووكالة الدفاع الامريكية للحد من التهديدات؛ بُغية تدريبِ وإعدادِ موظفي الصحة العامة لغرضِ جمعِ البيانات وتحليلِها وتفسيرها فضلاً عن المساهمةِ في إتخاذِ القرارات القائمة على الأدلة بالشكل الذي يُمكّنها من الاستجابة بسُرعة وفعالية للتهديدات الصحية".

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