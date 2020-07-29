2020/07/29 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

وقعت الحكومة البريطانية اتفاقاً مع شركتي "سانوفي" و"جلاكسو سميث كلاين" لتوريد 60 مليون جرعة من لقاحهما المشترك والمرتقب لفيروس "كورونا".

وأشار مصدر مطلع على الأمر لوكالة "بلومبرج" أن قيمة الصفقة بلغت 500 مليون إسترليني (646 مليون دولار)، فيما ذكرت "سانوفي" أنها دخلت مباحثات بشأن بيع اللقاح مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات عالمية.

وبموجب الاتفاق مع "سانوفي"، فإن المملكة المتحدة اتفقت حتى الآن على 250 مليون جرعة من لقاحات مختلفة للفيروس، فيما تستهدف "سانوفي" و"جلاكسو سميث كلاين" الحصول على الموافقة التنظيمية على لقاحهما في النصف الأول من العام المقبل.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

أفادت السفارة الأمريكية في بغداد، الأربعاء (29 تموز 2020)، بأن علماء الأوبئة العراقيون، ’’يكّدون’’ بالعمل بشأن اقتفاء أثر الملامسين لمرضى كورونا في العراق.

وقالت السفارة في بيان عبر صفحتها في "فيس

بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء (29 تموز 2020)، أن ارتفاع درجات الحرارة لم يحدث تغيراً في أعداد المصابين بفيروس كورونا، مؤكداً أن العراق لا زال بالموجة الأولى للفيروس.

وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي في تصريح لوكا

بغداد اليوم- البصرة

نعت نقابة أطباء العراق، فرع البصرة، الأربعاء (28 تموز 2020)، طبيباً أخصائياً بعد وفاته متأثراً في إصابته بفيروس كورونا.

وقالت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تتقدم نقابة أطباء العراق - فرع البصرة بأحر التعازي والم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بريطانيا تشتري 60 مليون جرعة من ’’لقاح محتمل’’ لفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بريطانيا تشتري 60 مليون جرعة من ’’لقاح محتمل’’ لفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).