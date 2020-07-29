2020/07/29 | 14:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الأربعاء، موقفه من إقامة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال الأسبوع المقبل، بعد إصابة ماريانو دياز، مهاجم “الملكي” بفيروس كورونا.وقال الاتحاد الأوروبي”يويفا” في بيان لوسائل إعلام بريطانية: “نتواصل مع النادي (الريال) لمراقبة الموقف وقرارات السلطات الإسبانية المعنية”.وأضاف:”نثق في أن هذه الحالة، لن تؤثر على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يويفا يكشف موقفه بعد إصابة نجم ريال مدريد بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يويفا يكشف موقفه بعد إصابة نجم ريال مدريد بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).