2020/07/29 | 14:54 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنباء عن حل الهيئة الإدارية لنادي نفط الجنوب من قبل وزارة الشباب والرياضة وتشكيل هيئة مؤقتة لإدارة النادي خلال ثلاثة اشهر

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