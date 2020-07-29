دي بيك يحمل زيدان فشل انضمامه لريال مدريد

2020/07/29 | 14:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]يلقي الهولندي دوني فان دي بيك، نجم أياكس أمستردام، اللوم في عدم توقيعه لريال مدريد على المدير الفني، زين الدين زيدان، بحسب تقرير صحفي إسباني.

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