خبير قانوني يحدد 4 نقاط لإجراء الانتخابات المبكرة

2020/07/29 | 14:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا بد من حل البرلمان لإجراء الانتخابات (فيسوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

حدد الخبير القانوني علي التميمي، مقومات إجراء الانتخابات المبكرة في العراق، مشيرًا إلى صعوبة تخصيص موازنة مالية لإجراء الانتخابات مع أهميته.

قال التميمي في توضيح تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "إجراء انتخابات مبكرة تحتاج إلى المقومات الأساسية"، ولخص تلك المقومات في نقاط:

حل البرلمان إذ مع وجود البرلمان لا يمكن إجراء هذه الانتخابات المبكرة لأن عمر البرلمان هو أربع سنوات وفق المادة 56 دستور وقد منح الشعب التفويض والوكالة للنواب لأربع سنوات، بالتالي فإن إنهاء ذلك يكون بحل البرلمان، كما جاء في المادة 64 دستور إذ يحل البرلمان بطريقتين أما يحل نفسه بنفسه أو بقرار مشترك من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.

التصويت على قانون الانتخابات التشريعية وإتمامه من البرلمان وحسم موضوع الدوائر المتعددة الذي هو الأفضل.

حل إشكالية المحكمة الاتحادية إما بتشريع قانونها أو العودة إلى المادة الثالثة من قانونها من قبل البرلمان لأنها من يصادق على الانتخابات وفق المادة 93 من الدستور فلا انتخابات مع عدم اكتمال نصابها.

تخصيص موازنة مالية لإجراء الانتخابات والأمر يبدو صعبًا مع هذه الضائقة المالية في البلد.

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