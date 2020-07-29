2020/07/29 | 14:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجراء استثنائي من مصرفي الرافدين والرشيد بشأن رواتب الموظفين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/29 | 14:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراء استثنائي من مصرفي الرافدين والرشيد بشأن رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجراء استثنائي من مصرفي الرافدين والرشيد بشأن رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).