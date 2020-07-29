2020/07/29 | 14:58 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسائل إعلام أردنية: الملك عبد الله يصدر مرسوما لإجراء انتخابات عامة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/29 | 14:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام أردنية: الملك عبد الله يصدر مرسوما لإجراء انتخابات عامة) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل إعلام أردنية: الملك عبد الله يصدر مرسوما لإجراء انتخابات عامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).