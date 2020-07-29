2020/07/29 | 15:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيسي يصدق على قوانين عسكرية الأولى من نوعها في تاريخ مصر أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عدة قوانين تشمل لأول مرة استحداث منصب المستشار العسكري لكل محافظة، وامتلاك كل مستشار عدة مساعدين.ووافق الرئيس المصري على القانون رقم 165 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي، والقانون […]

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