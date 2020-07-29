محافظ بغداد يعلن الشروع ببناء 150 مدرسة جديدة في مناطق مختلفة من العاصمة

2020/07/29 | 15:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ بغداد المهندس محمد جابرالعطا، اليوم الأربعاء، الشروع ببناء 150 مدرسة جديدة في مناطق مختلفة من العاصمة ضمن خطة المحافظة للعام الماضي.

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