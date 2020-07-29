مصادر: انتشار حزب الله العراقي في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي

2020/07/29 | 15:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر سورية عن انتشار حزب الله العراقي في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، برفقة آليات عسكرية.

وأكدت المصادر بأن حزب الله العراقي وضع غرفاً إسمنتية مسبقة الصنع ضمن أماكن انتشار عناصره ورفع سواتر ترابية بمحيط تلك الغرف.

وكان المرصد السوري أشار في وقت سابق، إلى مواصلة القوات الإيرانية سعيها لترسيخ نفوذها أكثر فأكثر داخل المناطق التي تخضع لسيطرتها على الأراضي السورية، وذلك عبر طرق وأساليب عدة كعمليات التجنيد واستقطاب الشباب بالإضافة لكسب ود الأهالي بفعاليات ومساعدات.

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