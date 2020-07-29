خشان: بعض القضاة كانوا ومازالوا جزءا من منظومة هدر أموال الدولة

2020/07/29 | 15:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم النائب المستقل باسم خشان عددا من القضاة بعرقلة إجراءات النظر بقضايا الفساد، مؤكدا أن هؤلاء القضاة كانوا ومازالوا جزءاً من سرقة وهدر أموال الدولة.

وقال خشان في تصريح، إن العراق يعاني من مشكلة كبيرة بالتحقيقيات القضائية في ملفات الفساد، مضيفا أن الكثير من قضايا الفساد تم تقديمها للقضاء، إلا أن جزءا كبيرا من أموال الدولة التي أهدرت كان للقضاء بصمة كبيرة بها بسبب تورط عدد من القضاة بقضايا الفساد وأصبحوا جزءا من منظومة هدر أموال الدولة.

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