الأمن والدفاع النيابية: التحقيقات الحكومية مستمرة بقضية الاعتداءات التي حصلت على المتظاهرين السلميين

2020/07/29 | 15:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي، إعلان نتائج التحقيقات بحادثة الاعتداء على المتظاهرين التي جرت بين ساحتي التحرير والطيران، خلال ساعات.

وكشف الزيادي، عن ان التحقيقات الحكومية مستمرة بقضية الاعتداءات التي حصلت على المتظاهرين السلميين، وهناك متابعة مستمرة وإشراف مباشر من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية لجميع خطوات التحقيق، مبينا أن نتائج التحقيق لن يتم تسويفها كما حصل في مناسبات سابقة..

وأكد الزيادي، أن اللجان التحقيقية تعمل بشكل مهني وهناك استدعاء لضباط ومراتب للاستماع للإفادات والتحقيق، مبينا ان لجنة الامن والدفاع تنتظر من السلطة التنفيذية إعلان النتائج وإحالة المتورطين في تلك الاعتداءات إلى القضاء.

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