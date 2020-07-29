2020/07/29 | 15:08 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيئة المؤقتة لنادي نفط الجنوب تتألف من: داوّد كامل رئيساً وعلاء نيروز أميناً للسر وعلاء عبد الحسين أميناً مالياً وعباس فاضل وفؤاد محمد أعضاء

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