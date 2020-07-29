التربية تصدر توضيحا بشأن امتحانات السادس الإعدادي

2020/07/29 | 15:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداصدرت وزارة التربية،اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين (داخل العراق) وامتحانات الدور الأول للطلبة النظاميين (خارج العراق).وذكرت في بيان صحفي ، أن الامتحان سيكون في تمام الساعة السابعة من يوم الأحد الموافق 9/8/2020 بسبب عطلة عيد الاضحى، ووفق الملاحظة المثبتة اسفل جدول الامتحانات، والتي تشير الى انه اذا صادف عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينتقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول المنشور أعلاه، لذا اقتضى التنويه.وشددت الوزارة على ضرورة التزام إدارة ومراقبي المراكز الامتحانية والطلبة المشاركين في الامتحانات التمهيدية بمتطلبات السلامة العامة ومراعاة الشروط الصحية ولبس الكمامات الطبية حفاظاً على سلامتهم من وباء “كورونا”.وفي وقت سابق، كشف عضو لجنة التربية النيابية “رعد المكصوصي”، عن السبب الرئيسي وراء تأجيل امتحانات المرحلة الإعدادية إلى الأول من أيلول القادم.وقال المكصوصي في تصريح صحفي، إن “ارتفاع درجات الحرارة والمشاكل العالقة في ملف تأمين الكهرباء كانت من الأسباب الرئيسية التي دفعت لجنة التربية بالتنسيق مع الوزارة إلى تأجيل امتحانات المرحلة الإعدادية إلى الأول من أيلول القادم”.وأضاف، أن “الأجواء في أيلول تكون اقل حرارة بالإضافة إلى التيار الكهربائي يكون مستقرا بشكل نسبي مؤكدا بان الامتحانات ستجري في مباني الكليات وهي مهيا من ناحية التكييف وتوفر المولدات في الحالات الطارئ”.

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