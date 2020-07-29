خلية الاعلام الامني : تعلن حصيلة تفجير باب الشرجي وسط بغداد

2020/07/29 | 15:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت خلية الاعلام الأمني حصيلة رسمية لتفجير الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد.وقالت الخلية في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إن “عبوة ناسفة انفجرت داخل عجلة نوع كيا قرب محطة وقود الكيلاني مدخل الطريق السريع ببغداد”.وأشارت الخلية الى “جرح خمسة مواطنين كانوا داخل العجلة وحصول اضرار مادية بالعجلة”.وافاد مصدر أمني اليوم […]

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