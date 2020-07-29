مخاطر الشاي والقهوة الباردة في الطقس الحار

2020/07/29 | 15:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..من الأفضل الحد من تناول الشاي والقهوة الباردة في الطقس الحار بسبب زيادة محتوى السعرات الحرارية في هذه المشروبات، وفقًا لتقرير شركة “روس كاتشيستفو” الروسية.وبحسب التقرير “يضيف المصنعون السكر أو الكريمة إلى القهوة المبردة، وقد تحتوي على مواد تحلية ومثبطات حموضة مختلفة لإخفاء الطعم المر للقهوة الباردة.هذا المشروب يحتوي على سعرات […]

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