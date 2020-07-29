تزامنا مع ارتقاع الحرارة.. “مهمة استثنائية” للقوات الأمنية في أحياء بغداد

2020/07/29 | 15:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، استمرار القطعات الامنية الدفاع والداخلية لايصال المياه الصالحة للشرب الى بعض من احياء مركز واطراف العاصمة لتخفيف المعاناة عن المواطنين بسبب انقطاع المياه لأوقات طويلة .وقالت القيادة في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “ضمن عمليات التواصل والاسناد وحماية وخدمة شعبنا الصابر تستمر القطعات العسكرية من الدفاع والداخلية تسخير […]

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