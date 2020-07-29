رئيس نادي الشرطة الأسبق يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

2020/07/29 | 15:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلن رئيس نادي الشرطة الأسبق، رياض عبد العباس، انه سيترشح لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم.وقال عبد العباس لـ /المعلومة/ إن “الفترة الماضية، شهدت غيابي عن البلاد بسبب كورونا واغلاق المطارات والحدود”.وأضاف ان “هناك اهداف أسعى الى تحقيقها في الرياضة العراقية واهمها العودة الى نادي الشرطة والترشح لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم”.[…]

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