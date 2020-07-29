2020/07/29 | 15:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، الأربعاء، عن تشكيل لجنة حكومية لدراسة الاتفاق السابق مع الولايات المتحدة بشكل جديد، مبينا أن اللجنة تتكون من خبراء ومختصين.وقال الزيادي لـ /المعلومة/ ، إن “السلطة التنفيذية شكلت لجنة من الخبراء والمختصين لدراسة الاتفاقية الأمريكية العراقية وبيان نقاط القوة والضعف فيها”، مشيرا الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية تعلن تشكيل لجنة حكومية لدراسة الاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية تعلن تشكيل لجنة حكومية لدراسة الاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).