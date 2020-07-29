النتيجة خلال يومين.. مختبر لفحص كورونا للمسافرين خارج العراق

2020/07/29 | 15:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الأربعاء مباشرة مختبر طبي بإجراء فحص كورونا المستجد للراغبين بالسفر والعاملين في الشركات الخاصة والأجنبية.وقال إعلام الوزارة في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “المختبر الاستشاري الطبي الذي يعمل حسب قانون دائرة العيادات الطبية الشعبية رقم 89 لسنة 1986 المعدل عن طريق الاستثمار، باشر بإجراء فحص […]

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