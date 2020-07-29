العتبة الحسينية تقررعدم اقامة صلاة عيد الاضحى بسبب الظروف الصحية

2020/07/29 | 15:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادارة العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الاربعاء،عن عدم اقامة مراسيم صلاة عيد الاضحى المبارك بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العراق، مبينة أن التوقف سيستمر لحين تحسن تلك الظروف.وقالت ادارة العتبة الحسينية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “نظراً للتعليمات الوقائية الصادرة من الجهات الصحية في العراق، تقرر عدم اقامة مراسيم صلاة عيد …

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