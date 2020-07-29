2020/07/29 | 15:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء اعلنت ادارة العتبة الحسينية، عن عدم اقامة مراسيم صلاة عيد الاضحى المبارك بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العراق، مبينة أن التوقف سيستمر لحين تحسن تلك الظروف.وجاء في بيان لادارة العتبة الحسينية "نظراً للتعليمات الوقائية الصادرة من الجهات الصحية في العراق، تقرر عدم اقامة مراسيم صلاة عيد الاضحى المبارك".وأضاف البيان "سيبقى هذا التوقف لحين تحسن الظروف الصحية بسبب انتشار فيروس (كورونا)".وكانت ادارة العتبة قد قررت، في (5 /3 /2020)، عدم اقامة صلاة الجمعة بسبب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق ورعاية لما دعت اليه دائرة الصحة في كربلاء المقدسة، كما اعلنت في (23 /5 /2020) عدم اقامة صلاة عيد الفطر المبارك.وفي بيان صدر عن ادارة الصحن الحسيني الشريف، أنه "بالنظر للظرف الصحي الراهن ورعاية لما دعت اليه دائرة صحة كربلاء المقدسة من الامتناع من عقد التجمعات الكبيرة في هذه الايام فقد تقرر عدم اقامة صلاة الجمعة ".وختم البيان "نسال الله العلي القدير ان يجنب الجميع كل سوء ومكروه انه سميع مجيب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب الجائحة .. العتبة الحسينية تقرر عدم إقامة صلاة العيد الأضحى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب الجائحة .. العتبة الحسينية تقرر عدم إقامة صلاة العيد الأضحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).