المالية النيابية تؤكد البدء بإعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل

2020/07/29 | 15:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة المالية النيابية المباشرة بإعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام ألفين وواحد وعشرين.

وقال عضو اللجنة فيصل العيساوي في تصريح، إن اللجنة المالية ومجلس النواب ألزما نفسيهما بتمرير مشروع قانون موازنة ألفين وعشرين حال إرسالها من قبل الحكومة، إلا أن مجلس النواب لم يتسلم أي مشروع موازنة حتى الآن، مشيرا إلى ان اللجنة المالية النيابية ستباشر في إعداد مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد للعام المقبل.

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