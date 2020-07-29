النزاهة تضبط 11 متهما ينتحلون صفة جباة في الطريق الرابط بين بغداد وصلاح الدين وكركوك

2020/07/29 | 15:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ضبط أحد عشر متهما يقومون باستحصال مبالغ جباية بطرق غير قانونية في الطرق الرابطة بين بغداد وصلاح الدين وكركوك.

وأكدت الهيئة في بيان ضبط ثمانية اشخاص متلبسين بالجرم المشهود وهم يقومون باستحصال جبايات من سيارات الحمل المارة عبر الطريق الرابط بين محافظتي بغداد وكركوك قرب قضاء آمرلي وبحوزتهم المبالغ المستحصلة، إضافة إلى ضبط شخصين يدعي أحدهما انتسابه إلى إحدى النقابات يقوم بجمع مبالغ مالية من سيارات الحمل التي تدخل مدينة تكريت من جهة محافظة كركوك وبحوزته ختم ودفاتر ووصولات.

وأشار البيان إلى عرض جميع المتهمين برفقة المضبوطات على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة مئتين وأربعين من قانون العقوبات.

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