لجنة التحقيق في ملفات وزارة الكهرباء تعرض العقود المبرمة على مختصين

2020/07/29 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة التحقيق في ملفات وزارة الكهرباء، عرض جميع العقود التي أبرمتها الوزارة طيلة ستة عشر عاماً على مختصين، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تردي منظومة الطاقة في العراق.

وقال عضو اللجنة النائب علي سعدون اللامي، إن اللجنة ستقوم بدراسة جميع العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء منذ عام الفين وثلاثة ولغاية عام الفين وتسعة عشر، وسيتم عرضها على مختصين من خبراء وموظفين سابقين متقاعدين مختصين بالعقود وآخرين غير حكوميين، لتحليل هذه العقود ومطابقة أسعارها مع السوق العالمية، لمعرفة المبالغ التي هدرت.

وكشفت اللجنة التحقيقية الخاصة بملف وزارة الكهرباء، في وقت سابق، عن وجود تقصير من الوزارات الأخرى بشأن النقص الحاصل في الطاقة.

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