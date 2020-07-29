غياب كامل للاعبي البطل.. الكشف عن المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

2020/07/29 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج لشهر تموز الجاري.

وشهد شهر تموز ختام منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وحسم بعض الصراعات المهمة مثل المراكز الأوروبية والهبوط.

ويعتبر تشيلسي هو الفريق الوحيد الذي يمتلك أكثر من مرشح لجائزة أفضل لاعب في شهر تموز، من خلال الجناح كريستيان بوليسيتش والمهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو.

وتم ترشيح مهاجم وست هام المتألق مايكل أنتونيو، بالإضافة لنجم مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال، ومهاجم توتنهام هاري كين، لكن لم يتواجد في الترشيحات أي لاعب من ليفربول.

وترشح رحيم سترلينج فقط من مانشستر سيتي، مع تجاهل المتألق كيفين دي بروين، فيما يعتبر حارس بيرنلي نيك بوب المرشح الوحيد في مراكز بعيدة عن الهجوم.

يذكر أن نجم مانشستر يونايتد بورنو فيرنانديز حقق جائزة لاعب الشهر في آخر مناسبتين بالدوري الإنجليزي.

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