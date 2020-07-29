العتبة الحسينية تصدر قراراً بشأن إقامة صلاة عيد الأضحى

2020/07/29 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

أصدرت العتبة الحسينية، الأربعاء (29 تموز 2020)، قراراً بشأن صلاة عيد الأضحى، فيما أشارت إلى عدم إقامتها بسبب جائحة كورونا.

يتبع .



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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء (29 تموز 2020)، مباشرة المختبر الاستشاري الطبي التابع لدائرة العيادات الطبية الشعبية بإجراء فحص كورونا المستجد للراغبين بالسفر والعاملين في الشركات الاجنبية، ومؤسسات القطاع الخاص، والعر

بغداد اليوم- بغداد

أفادت السفارة الأمريكية في بغداد، الأربعاء (29 تموز 2020)، بأن علماء الأوبئة العراقيون، ’’يكّدون’’ بالعمل بشأن اقتفاء أثر الملامسين لمرضى كورونا في العراق.

وقالت السفارة في بيان عبر صفحتها في "فيس

بغداد اليوم- متابعة

وقعت الحكومة البريطانية اتفاقاً مع شركتي "سانوفي" و"جلاكسو سميث كلاين" لتوريد 60 مليون جرعة من لقاحهما المشترك والمرتقب لفيروس "كورونا".

وأشار مصدر مطلع على الأمر لوكالة "بلومبرج" أن ق

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