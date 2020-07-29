رئيس الجبهة التركمانية: رئيس الجامعة التقنية الشمالية تتعرض لاستهداف سياسي

2020/07/29 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس الجبهة التركمانية، ارشد الصالحي، اليوم الثلاثاء، ارشد الصالحي، ان رئيس الجامعة التقنية الشمالية، تتعرض لاستهداف سياسي..

وقال الصالحي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "خطوات معالي وزير التعليم العالي في منح الفرص للنزيهين والاكفاء والطاقات الشبابية خطوة جيدة ونحن مع تقدم المسيرة العلمية لكن بشرط ان لا يكون هناك استهداف سياسي مثل ما حصل من استهداف تزامن مع تولي رئيس الجامعة التقنية الشمالية الدكتورة علياء العطار كون ان اختيارها نابع عن كفاءتها ونزاهتها".

واضاف "ولكن اعتراض الاكاديميين في الموصل على توليها الرئاسة كونها من محافظة كركوك حقيقة امر مثير للتعجب وان الجامعة التقنية الشمالية نصف هيكلتها موجود في كركوك ولا ضير".

وتابع "ان يتولى رئاسة الجامعة شخص من محافظه كركوك ويوجد لدينا مدراء للدوائر الاتحادية من عدة محافظات وان حجج التقسيط امر غير معقول ولا يوجد اي قيد جنائي للنزاهة وانما خلاف بينها وبين احد الموظفات في قضيه ادارية وقد غرمتها المحكمة مبلغ قدره ٧٥٠ الف دينار".

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بغداد اليوم-بغداد

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بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، فالح الزيادي، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بوضع يده على ملف الكهرباء لإيقاف الفساد وهدر المال العام في هذا الملف.





وقال الزيادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، الأربعاء (29 تموز 2020)، إن سيطرة القوى السياسية والأحزاب على وزارة الكهرباء أفشل توفير الطاقة للمواطنين.

وقال المسعودي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لا يوجد اي انخفاض في انتاج ا

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