2020/07/29 | 15:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي لبلاسخارت : واجبنا حماية سلمية التظاهرات .. وعازمون على اجراء انتخابات تلبي تطلعات العراقيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/29 | 15:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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