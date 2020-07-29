الكاظمي يبحث مع بلاسخارت الانتخابات المبكرة والتحضيرات الجارية لإجرائها

2020/07/29 | 15:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق دعم الاستقرار في البلاد، كما بحثا الانتخابات المبكرة ، والتحضيرات الجارية لإجرائها، في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقا.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وتلقته (المستقلة) اليوم الابعاء ان ” الكاظمي استقبل الكاظمي اليوم الأربعاء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة […]

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