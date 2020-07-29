نائب يدعو وزير التعليم العالي أن لا يكون تحت تأثير الضغوطات السياسية

2020/07/29 | 15:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب ارشد الصالحي، اليوم الاربعاء، ان هنالك استهداف شخصي للمكلفة برئاسة الجامعة التقنية الشمالية علياء العطار، مستغربا رفض تكليفها لرئاسة الجامعة كونها من محافظة كركوك.وقال الصالحي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “خطوات وزير التعليم العالي في منح الفرص للنزيهين والاكفاء والطاقات الشبابية خطوة جيده ونحن مع تقدم المسيرة العلمية، لكن بشرط …

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