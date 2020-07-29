بالصور.. قاعدة “العديد” الامريكية في قطر كما رصدها القمر الصناعي الإيراني “نور”

2020/07/29 | 15:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..نشرت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، صورا ملتقطة بواسطة القمر الصناعي “نور” لرصد قاعدة “العديد” مركز تجمع القوة الجوية لقوات “سنتكوم” الارهابية الاميركية.وكانت القوة الجوفضائية قد اعلنت من قبل رصد منطقة مناورات “الرسول الاعظم (ص)” بواسطة القمر الصناعي “نور”.وتمكن القمر الصناعي “نور” من تصوير قاعدة “العديد” في قطر بصورة […]

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