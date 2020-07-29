2020/07/29 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، عن صدور امر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتكليف اللواء الركن عبدالله رمضان الجبوري بمنصب قائد الفرقة الرابعة عشر، كما تم تكليف اللواء الركن اسماعيل المحلاوي بمنصب قائد عمليات نينوى.وقال المصدر في حديث خاص، انه “صدرت اوامر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتكليف اللواء الركن عبدالله رمضان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تكليف المحلاوي قائداً لعمليات نينوى والجبوري قائدا للفرقة 14 جيش عراقي وكالة تقدم الاخبارية.

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