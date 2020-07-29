تحالف عراقيون يدعو إلى فتح تحقيق معمق بشأن استشهاد قادة في الجيش العراقي

2020/07/29 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تحالف عراقيون حسن فدعم، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى فتح تحقيق معمق بشأن استشهاد قادة في الجيش العراقي.

وقال فدعم، إن مسلسل استهداف قادة الجيش ظاهرة خطرة، فخلال عشرة أيام فقط استشهد اثنان من أمراء الألوية الشجعان وبنفس الأسلوب، داعيا القائد العام للقوات المسلحة الى التعمق بهذه الظاهرة ميدانيا، وان لا يكتفي بالتقارير المكتبية التي تصدر من قيادة العمليات.

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