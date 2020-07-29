وفاة فراشة بغداد

2020/07/29 | 16:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ولدت المطربة سهام عبد الرحمن الهوزوز (احلام وهبي)في 28 / 8 / 1938 في البصرة.وقد اشتهرت باسمها الفني، أحلام وهبي وهي ابنة المطربة المعروفة منيرة الهوزوز وقد عاشت في بغداد..

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