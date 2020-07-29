كوردستان يفتح ابوابه مجدداً للكورد السوريين

2020/07/29 | 16:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين][أفاد مسؤول محلي في كوردستان العراق، اليوم الاربعاء، بعودة مئات اللاجئين السوريين الكورد الى الاقليم بعد قرار حكومي يسمح لهم بالدخول.

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