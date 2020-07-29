قائد القوات الكندية: قواتنا لن تعود الى العراق

2020/07/29 | 16:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد قائد القوات المشتركة والمشرف على القوات الكندية في العراق مايكل رايت أن بلاده تسعى الى تواجد اقل في منطقة الشرق الاوسط وخصوصا في العراق حتى بعد مرور فترة وباء فايروس كورونا .وذكرت صحيفة تورنتو ستي نيوز الكندية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” كندا قد دخلت مرحلة جديدة من […]

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