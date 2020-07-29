2020/07/29 | 16:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، عطلةً رسمية مدتها 5 أيام، بدءاً من 31-7-2020، وحتى الثلاثاء الموافق 4-8-2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تعطل الدوام 5 أيام بدءاً من الجمعة المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تعطل الدوام 5 أيام بدءاً من الجمعة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).