كردستان العراق يحدد أيام العطلة الرسمية لعيد الأضحى

2020/07/29 | 16:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد إقليم كردستان العراق، الأربعاء، عطلة رسمية بمناسبة حلول عيد الأضحى بدءا من 31-7-2020، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 4-8-2020....

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