ضبط 11 متهما انتحلوا هذه الصفة في صلاح الدين

2020/07/29 | 16:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة النزاهة، الاربعاء، ضبط 11 متهما في صلاح الدين، كانوا يستحصلون مبالغ جباية بطرق غير قانونية، من خلال تنفيذ ثلاث عمليات ضبط في الطرق الرابطة...

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