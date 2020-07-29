الغاء مراسيم صلاة عيد الاضحى في كربلاء بسبب كورونا

2020/07/29 | 16:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلنت ادارة العتبة الحسينية المقدسة، الأربعاء، عدم اقامة مراسيم صلاة عيد الاضحى المبارك بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العراق، مبينة أن التوقف سيستمر لحين تحسن تلك الظروف.وجاء في بيان لادارة العتبة تلقته /المعلومة/، إن “نظراً للتعليمات الوقائية الصادرة من الجهات الصحية في العراق، تقرر عدم اقامة مراسيم صلاة عيد الاضحى المبارك”.[…]

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